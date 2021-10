Roman Kreuziger wordt sportdirecteur bij Bahrain-Victorious na profcarrière van 16 jaar

“Ik ben blij opnieuw in de WorldTour te zijn”, verklaart Kreuziger op de website van Bahrain-Victorious. “Ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk in mijn leven. Ik ken veel mensen in de ploeg, zowel renners als stafleden. (...) Mijn motto is simpel: hard werken en professioneel zijn, zowel op als naast de weg. Na al die jaren in het peloton ben ik zeker dat dit werkt.”

Kreuziger heeft een mooi palmares, met de Ronde van Zwitserland (2008), de Ronde van Romandië (2009), de Amstel Gold Race (2013) en de Clasica San Sebastian (2009). Verder won hij in 2012 een rit in de Giro. In 2013 eindigde hij op de vijfde plaats in de Ronde van Frankrijk.