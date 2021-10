Orel Mangala (VfB Stuttgart) legt positieve coronatest af

De 23-jarige Belgische middenvelder is al de zesde speler op korte tijd die een positieve coronatest heeft afgelegd bij Die Schwaben. Mangala is intussen in isolatie gegaan. Voor Stuttgart is dit nieuws een grote tegenslag. “Ten eerste hoopten we dat we van nog meer positieve gevallen gespaard zouden blijven”, klinkt het bij sportdirecteur Sven Mislintat. “Ten tweede was Orel na zijn blessure op de weg terug.”

Mangala speelde tot dusver vier wedstrijden in de Bundesliga, daarin trof hij één keer raak. Hij miste het seizoensbegin vanwege een spierblessure aan de dij.

Zaterdag gaat Stuttgart in de Bundesliga op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. Naast Mangala kan Stuttgart evenmin rekenen op doelman Florian Müller, verdediger Waldemar Anton, middenvelder Erik Thommy en vleugelspeler Roberto Massimo, die eveneens in isolatie zitten.