Zoek zondag niet naar Bernd Hollerbach in de Truiense dug-out. De coach van de Kanaries is geschorst na zijn vijfde gele kaart. Voor het eerst in zijn trainersloopbaan overigens. “Ik heb het volste vertrouwen in mijn staf om deze opdracht tot een goed einde te brengen”, zo sprak Hollerbach vrijdag op zijn persconferentie.