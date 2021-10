Twee doden na cafégevecht in Eupen

Bij een cafégevecht in Eupen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee doden gevallen. Verschillende mensen raakten ook gewond. Dat meldt Sudpresse.

Donderdagnacht omstreeks twee uur zou om onduidelijke redenen een ruzie zijn uitgebroken in een café in Eupen. Een man zou daarbij met een mes hebben uitgehaald. Daarbij vielen twee dodelijke slachtoffers, en verschillende gewonden. Eén man zou ter plaatse zijn overleden, een andere overleed in het ziekenhuis.

Een 52-jarige verdachte werd opgepakt door de politie.