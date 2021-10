Doodrijder Davy Kesteman schuldig bevonden aan moord op Sharon Gruwez (22)

Op het assisenproces rond de fatale crash waarbij Sharon Gruwez (22) om het leven kwam, is beschuldigde Davy Kesteman zonet schuldig verklaard aan moord. Hij riskeert levenslange opsluiting. De nabestaanden van het slachtoffer barstten in tranen uit na het horen van de uitspraak.

Op de laatste dag van het assisenproces rond de dodelijke crash waarbij Sharon Gruwez (22) op 1 november 2018 om het leven kwam, heeft beschuldigde Davy Kesteman (32) vrijdagochtend van voorzitter Antoon Boyen het laatste woord gekregen. Kesteman ging – duidelijk zenuwachtig – rechtop staan en richtte zich in de micro naar de twaalf gezworenen. “Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Voor de familie. En voor Sharon. Ik heb dit nooit gewild. Ik leg mijn lot in jullie handen. Dank u.”

Voorzitter Boyen vroeg hem nog een allerlaatste keer of hij zich niets meer herinnert van wat er gebeurd is vlak voor de crash. “Neen”, was het korte antwoord van de beschuldigde.

Nadien trok de jury zich terug om te beslissen over het lot van Davy Kesteman. Na iets meer dan twee uur waren ze eraan uit. De jury verklaarde hem vrijdagmiddag schuldig aan de moord op zijn (ex)-vriendin Sharon Gruwez.

Davy Kesteman tijdens zijn assisenproces rond de moord op Sharon Gruwez. — © BELGA

Er stond veel op het spel op dit proces voor Davy Kesteman. Volgens aanklager Serge Malefason en de familie van Sharon Gruwez bestond er geen enkele twijfel over dat Kesteman moedwillig een dodelijke crash veroorzaakte. In de nacht van 31 oktober op 1 november 2018 ging Sharon Gruwez met enkele vrienden op café in Poperinge. De uitgelaten sfeer werd grimmiger toen ook Davy Kesteman op het toneel verscheen. Uiteindelijk stapte de jonge vrouw toch in het voertuig van haar (ex)-vriend, die zelf weliswaar beweert dat ze nog steeds een relatie hadden.

Kort na half drie die nacht botste Kesteman naast de N8 in Oostvleteren met zijn BMW tegen 191 kilometer per uur tegen een geparkeerde bus. Het slachtoffer werd uit het voertuig geslingerd en overleed ter plaatse. De beschuldigde, zelf lichtgewond, bleek 1,47 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Net voor de botsing had hij ook een rood licht genegeerd. Als motief werd onder meer opgeworpen dat hij kwaad was op zijn (ex)-vriendin omdat zij een einde aan de relatie wilde maken en dat hij besefte dat hij haar voorgoed zou kwijt zijn.

Kesteman zelf heeft altijd ontkend dat er op het einde van de rit nog ruzie was. Hij wilde volgens zijn verklaringen midden in die novembernacht nog met Sharon naar zee vertrekken om gezellig op het strand te zitten. De broers Omar en Mounir Souidi, de raadslieden van Kesteman, ontkenden dat er sprake is van moord. Volgens hen maakte hun cliënt zich enkel schuldig aan het onopzettelijk veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Ze legden de jury donderdagavond uit dat hun cliënt volgens de verkeersdeskundige gewoon de bocht probeerde te volgen.

Later op de middag trekken hof en jury zich terug om zich te beraden over de strafmaat voor Kesteman. Voor moord riskeert hij levenslange opsluiting.