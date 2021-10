Hein Vanhaezebrouck toont veel respect voor leider Eupen: “Ik vind ze zelfs beter dan Antwerp”

De tweede interlandbreak van het seizoen zit er op en AA Gent staat voor een nieuwe, drukke periode: “Het gevoel is niet veranderd”, vertelt Hein Vanhaezebrouck. “We willen teams inhalen in de rangschikking, dat zijn we aan onszelf verplicht door het gebrek aan punten. Ik hoop wel de goede lijn door te trekken qua voetbal. Ook tegen Partizan hoop ik in die twee duels voldoende punten te pakken, zodat we toch stilaan richting kwalificatie evolueren. Maar het zijn niet de makkelijkste ploegen die ons wachten. We treffen bijna enkel ploegen uit de top-vier.”