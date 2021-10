Vijf gouden koppels in de Schepen Mengelslaan

Roger en Mieke Simons-Spits kwamen als eerste aan de beurt, daarna volgden Willy en Paula Hertogen-Kortleven, Gilbert en Anneke Bruninx-Beerts, Roger en Gerda Tans-Reynders en Jean en Maria Daenen-Meurmans sloten het rijtje af.Maar wat het nog specialer maakt, is dat deze vijf koppels allemaal in de Schepen Mengelslaan wonen, een straat van amper 200 meter en waar slechts 12 huizen staan.Door corona kon er niet gevierd worden, maar afgelopen zondag was het dan eindelijk zo ver. De koppels gingen samen met hun buren brunchen bij Dine ’n Ice in Millen. Het werd een gezellig feestje waarop de inwoners van de Schepen Mengelslaan present tekenden en samen toostten op de gouden koppels.