Kriebelbeestje in de opvang

Herfst is de tijd dat er overal spinnetjes zijn. In het buitenhuisje en ook in de hoekjes binnenshuis. Els Miermans, al 22 jaar een enthousiaste onthaalouder in Schoonbeek, werkte rond dit thema. De kinderen spelen heel veel buiten en ze probeert van dagelijkse dingen activiteiten te maken. Els vertelt: “Na het lezen van het boekje ‘De spin die het te druk had’ knutselden we samen ‘Bob de spin’. Voor het web gebruikten we een oude tennisracket. Vanaf nu is elk spinnetje een hardwerkende Bob.”