Lambert Schoenmaekers te gast in praatcafé 'De derde donderdag'

Elke derde donderdag van de maand heeft in café 't Uchterhoes in Stokkem een praatcafé plaats. Vorige maand was ingenieur Herman Gielen, specialist in alles wat met de Maas te maken heeft, te gast. Deze maand zit op 21 oktober Lambert Schoenmaekers aan de gastentafel. Schoenmaekers speelde een belangrijke rol in de deal tussen groen en grind. Onlangs trad hij nog in discussie met de Boerenbond over de te brede, en dus gevaarlijke landbouwvoertuigen.

Vorige maand werd in het praatcafé 'De Derde Donderdag' de mening van Maasspecialist Herman Gielen gevraagd over de voorbije overstromingen. Het waren Herman's berekeningen die grotendeels het verloop van de voorbije hoge waterstand voorspelden. Hij wees er eveneens op dat heel wat nodeloze paniek gezaaid werd, zelfs met betrekking tot de dijk in Heppeneert. Ook in het volgende praatcafé wordt er nader ingegaan op een aantal aspecten van de Maas en meer bepaald op het rivierpark Maasvallei. Hoe verzoen je ecologie en economie? Welke mogelijkheden bieden de Maasuiterwaarden? Toeristische, grensoverschrijdende verbindingen enzomeer. Lambert Schoenmaekers, jarenlang boegbeeld van het project, wordt ondervraagd over zijn ervaringen. Een boeiende babbel met veel interactie met het publiek. Een unieke kans om een zicht te krijgen van de afgelegde weg op het vlak van natuurbehoud in de voorbije jaren.De toegang is vrij voor iedereen. Op donderdag 21 oktober vanaf 20 uur kan je terecht in de kelder van café 't Uchterhoes in Stokkem. Voorafgaand aan het gesprek zorgen de moderatoren ook voor een kritische kijk op het nieuws van de afgelopen maand.