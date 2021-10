Neos Lommel huldigt 80- en 90 jarigen op herfstfeest

Op donderdag 14 oktober was het weer verzamelen geblazen in feestzaal De Groote Hoef. Met 79 leden waren ze, die allen blij waren dat er weer gefeest kon worden.Voorzitter Nelly Hanegreefs heette iedereen welkom en gaf wat informatie over het komende programma. Daarna kon iedereen genieten van een heerlijk diner. Na de hoofdschotel werden de jarigen gevierd. Bij de 80-jarigen waren dat Rina Clemens, Gerry Schenkelaars, Maria Claes (afwezig) en Leon Van Limbergen. Ook de 90-jarige An Fonteyn werd gevierd. De dames ontvingen, uit handen van de voorzitter een mooie plant en de heer een lekkere fles wijn. Na het dessert en de koffie trok iedereen voldaan en blij naar huis.