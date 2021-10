Ook Vlaamse regering grijpt in: éénmalige korting van 50 euro op energiefactuur

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir liet eerder deze week al optekenen dat ze 170 tot 200 miljoen euro uit de energiefactuur van de Vlaming wilde halen. Binnen de Vlaamse meerderheid is er nu een akkoord om voor in totaal 201,6 miljoen euro uit de factuur te halen.

Concreet gaat het om 166,6 miljoen euro die anders via de openbare dienstverplichtingen (ODV’s) in de factuur zouden zitten, eruit te halen en zelf te betalen via het Energiefonds. Omdat de federale overheid ook btw aanrekent op openbare dienstverplichtingen, verdwijnt daardoor in totaal 201,6 miljoen euro (166,6 + 21% btw) uit de elektriciteitsfactuur van iedereen die op laagspanning is aangesloten.

“Iedereen voelt de energiecrisis. Daarom kiezen we voor maatregelen die ten goede komen aan alle 2,8 miljoen gezinnen en alleenstaanden, maar ook aan de kleine zelfstandige”, zegt minister Demir.

Hoeveel dit oplevert voor een gezin hangt af van het eigen verbruik, maar voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3,5 MWh zal het in 2022 gaan om 43 euro. Tel daarbij de lagere nettarieven door de vernieuwde tariefstructuur en een doorsnee gezin komt uit op 50 euro.