Verenigd Koninkrijk versoepelt regels voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs

De Britse regering heeft vrijdag een versoepeling aangekondigd van de regels inzake het aantal leveringen dat buitenlandse vrachtwagenchauffeurs in het Verenigd Koninkrijk (VK- mogen uitvoeren. Dat moet de problemen op het vlak van tekorten en bevoorrading in de aanloop naar de kerstperiode verlichten.

Momenteel kunnen chauffeurs uit de Europese Unie (EU) slechts twee leveringen doen binnen de zeven dagen na hun aankomst in het VK. Volgens de nieuwe regels, die de regering voor kerst hoopt in te voeren, zullen ze in een periode van twee weken een onbeperkt aantal ritten kunnen maken. “Dit staat gelijk aan het toevoegen van duizenden vrachtwagenchauffeurs op onze wegen”, zei minister van Transport Grant Shapps vrijdag op Sky News. Hij beloofde dat de maatregelen er “tegen het einde van het jaar” zouden komen.

Als gevolg van de coronapandemie en de brexit kampt het Verenigd Koninkrijk met een tekort van ongeveer 100.000 vrachtwagenchauffeurs. Dat veroorzaakt al wekenlang ernstige leveringsproblemen voor supermarkten in het land, en ook voor tankstations die zonder brandstof komen te zitten. Daarnaast zorgt het tekort aan truckers voor een grote achterstand in de Britse havens, waardoor containerschepen moeten worden omgeleid naar Europese havens of dagenlang moeten wachten op zee. Die achterstand wegwerken zal nog zes tot negen maanden duren, liet de Britse havenbond BPA onlangs weten.

Het VK kampt overigens ook met een tekort aan slagers, waardoor gevreesd wordt voor massale slachtingen omdat er niet genoeg capaciteit is om de dieren tot vlees te verwerken of ze op de boerderijen te houden. Om dat probleem aan te pakken, kondigde de regering recent aan dat ze 800 tijdelijke visa gaat verstrekken aan buitenlandse slagers.