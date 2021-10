Federale overheid neemt kosten voor herstellingswerken aan spoorwegnet na overstromingen op zich

De federale regering gaat de herstellingswerken aan het spoorwegnet voor rekening van de NMBS en Infrabel ten gevolge van de overstromingen van juli voorfinancieren. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. Het gaat om ruim 68 miljoen euro. Het deel daarvan dat niet door de verzekeringsmaatschappijen of het Europees Solidariteitsfonds wordt gedekt, neemt de overheid nadien volledig op zich.

Ons land werd midden juli getroffen door ongezien zware regenval, met overstromingen tot gevolg. Vooral in het zuiden van het land heeft dat noodweer ook grote schade berokkend aan het spoorwegnet. De schade bedraagt in totaal 68,11 miljoen euro, al kan een deel daarvan nadien wel verhaald kan worden op verzekeringsmaatschappijen en het Europees Solidariteitsfonds.

Maar spoorwegnetbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS kampen allebei met cashflowproblemen. Het volledige geraamde bedrag van 68,11 miljoen euro ophoesten is dus moeilijk. De federale regering heeft daarom beslist om het geld te prefinancieren. De spoorwegondernemingen kunnen de overheid dan terugbetalen naarmate ze vergoedingen krijgen van de verzekeringsmaatschappijen en het solidariteitsfonds.

Hoeveel die vergoedingen precies zullen bedragen, is nog niet duidelijk. De overheid neemt in elk geval het saldo voor zijn rekening, heeft de ministerraad vrijdag nog beslist. Op die manier komen de investeringsprojecten die de komende jaren gepland zijn voor de NMBS en Infrabel niet in het gedrang.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet reageert tevreden. “Ik heb ter plaatse de enorme omvang van de schade aan de spoorweginfrastructuur kunnen vaststellen. In slechts twee en een halve maand zijn zij erin geslaagd de inwoners van de getroffen gebieden opnieuw vrij met de trein te laten reizen. Een titatenwerk, waarvoor ik hen wil bedanken”, zegt de Ecolo-vicepremier. “Vandaag wil ik hen ook zeggen dat de regering hen steunt en de kosten op zich neemt voor het herstel van het spoornetwerk die niet door de verzekeringsmaatschappijen zouden worden gedekt.”