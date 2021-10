43.000 Engelsen kregen mogelijk verkeerd resultaat van coronatest

Zo’n 43.000 mensen in Engeland hebben door een fout in een laboratorium wellicht ten onrechte een negatief resultaat gekregen van een coronatest. Het gezondheidsbeveiligingsagentschap UKHSA heeft vrijdag aangekondigd dat de tests in een laboratorium in de stad Wolverhampton zijn opgeschort. Daar zouden in totaal ongeveer 400.000 tests zijn geanalyseerd.