Gouverneur Luik: “Geen fouten gemaakt tijdens overstromingen”

“Iedereen heeft het maximum gedaan met de middelen die er waren. Ik zie geen fouten. Er zijn misschien kleine vergissingen gemaakt, zoals het leger naar het ene dorp sturen in plaats van naar het andere. Maar ik zie geen fouten van organisatie of beheer bij mijn diensten.” Dat heeft de gouverneur van de provincie Luik, Hervé Jamar, vrijdag gezegd tijdens zijn langverwachte hoorzitting voor de parlementaire onderzoekscommissie over de overstromingen.

En als er ondanks alles toch fouten zouden zijn gemaakt, “neem ik daar persoonlijk de verantwoordelijkheid voor op, ook al was ik niet fysiek aanwezig” de eerste dagen, voegde hij eraan toe.

Aan het begin van de reeks gebeurtenissen die midden juli tot de ramp leidden, was Hervé Jamar op vakantie in de Ardèche. Op de ochtend van 15 juli keerde hij terug, maar het was zijn vervanger, Catherine Delcourt, die het beheer over de crisis behield. Zij komt vrijdagmiddag getuigen.

“Ik heb uiteraard gebeld met Catherine Delcourt. Ik was met verlof en zij had de vergaderingen geleid sinds de nacht van 13 op 14 juli... We hadden geen twee minuten nodig om te begrijpen het was beter dat zij de operationele leiding van de provinciale crisiseenheid voort zou zetten, gezien het aantal vergaderingen, terwijl ik zelf terugkwam. Het is misschien de rollen omgekeerd, maar ik denk dat we de juiste beslissing hebben genomen om geen tijd te verspillen”, aldus nog Hervé Jamar.