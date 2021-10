Andrea en Leonardo Cascio: “je kan het niet forceren om altijd bij dezelfde club te voetballen. Dat werkt niet. Nu zijn we allebei tevreden waar we staan.” — © JEFFREY GAENS

Zaterdagavond is het alweer derbytijd in Kiewit. Hades-Belisia is ook een broederstrijd tussen middenvelder Andrea Cascio van Hades en doelman Leonardo Cascio van Bilisia. Bijna altijd stonden de tweelingbroers (22) zij aan zij, straks staan ze voor het eerst tegenover elkaar. Wij zochten en vonden drie verschillen in de Maasmechelse tweeling.