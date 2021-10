Hoop op meer dan zeven Belgische schaatsers op Winterspelen: “Ik durf wel te zeggen dat we in de lift zitten”

Meer dan zeven Belgische schaatsers op de Olympische Winterspelen in Peking (4-20 februari 2022). Dat is het doel dat Jeroen Straathof, topsportdirecteur van de Vlaamse Schaats Unie (VLSU), zich heeft gesteld.

De Nederlander Straathof doet die uitspraak in een vraaggesprek met de gespecialiseerde website schaatsen.nl . Hij denkt dat het goed mogelijk is dat België bij de shorttrackers met een aflossingskwartet naar de Spelen in Peking gaat. Tijdens de wereldbekerwedstrijden, om te beginnen over tien dagen in Peking, kunnen de shorttrackers zich voor de Spelen kwalificeren.

Als Bart Swings en Mathias Vosté zich daarnaast voor de Spelen plaatsen, wat zeer waarschijnlijk is, zijn dat al zes olympische deelnemers. Daarbij komt zeker kunstschaatsster Loena Hendrickx , die als enige momenteel formeel al zeker is van een olympisch ticket. Shorttrackster Hanne Desmet, nummer twee van de wereld op de 1000 meter, zou dan nummer acht zijn. Verder hebben Sandrine Tas en Stien Vanhoutte ook olympische ambities. Vier jaar geleden gingen er zeven Belgische schaatsers naar de Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

© AFP

“Ik durf wel te zeggen dat we in de lift zitten”, antwoordt Straathof op de vraag hoe het Belgische schaatsen er momenteel voor staat. Hij probeert “het kleine schaatsland” op de kaart te zetten. “Komend seizoen wordt voor ons het jaar van de waarheid.” Het ergert hem dat België nog steeds niet beschikt over een 400m-schaatspiste. Langebaanschaatsers moeten uitwijken naar Nederland.

Straathof zou het “hartstikke mooi” vinden als de olympische ploeg groter is dan tijdens de Winterspelen van Pyeongchang. “In Peking zou meer dan zeven schaatsers normaal gesproken wel moeten lukken, maar de Spelen haal je alleen door keihard te werken en de juiste dingen te doen om resultaat te halen.”