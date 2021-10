Na prins William, ook koningin Elizabeth II kwaad over het klimaat

“Het wordt tijd dat degenen die alleen maar praten het ook gaan doen.” Dat zei de koningin tijdens de opening van het parlementair jaar in Wales, refererend naar de nakende klimaattop in Glasgow. Eerder had ook haar kleinzoon, prins William, al uitgehaald naar onder meer miljardairs Jeff Bezos en Elon Musk om dezelfde reden.

De koningin verwees tijdens het gesprek met de hertogin van Cornwall en de voorzitter van het parlement naar COP26, de klimaattop in Glasgow, die op 31 oktober van start gaat. Samen met andere leden van de koninklijke familie zal de inmiddels 95-jarige Elizabeth deelnemen aan de top.

“Wie er allemaal aanwezig zal zijn, weet ik niet. We weten alleen wie er zeker niet komt. Het irriteert mij bijzonder als ze alleen maar praatjes hebben en geen actie ondernemen”, zei de koningin. Onder meer de Australische premier Scott Morrison, de Chinese president Xi Jinping, de Russische president Vladimir Poetin en zijn Braziliaanse collega Jair Bolsonaro hebben hun komst nog niet bevestigd.

Elin Jones, de voorzitter van het parlement, deelt haar irritatie. “Het wordt tijd dat we iets gaan doen. Jouw kleinzoon (prins William, red.) benadrukte het al op televisie: we moeten niet naar de ruimte, we moeten onze eigen planeet redden.”

LEES OOK:

Daarmee verwees Jones naar de eerdere uithaal van prins William. De oudste zoon van kroonprins Charles had in een interview met de BBC kritiek op het ruimtetoerisme van miljardairs Jeff Bezos en Elon Musk. “De meest inventieve mensen ter wereld zouden moeten proberen om onze planeet, onze aarde, te herstellen”, zei de prins. “Maar in plaats daarvan gaan ze gewoon op zoek naar een nieuwe plek om te gaan wonen.” De kritiek komt er één dag na de ruimtereis van Star trek-acteur William Shatner, die met 90 jaar de oudste mens ooit in de ruimte is geworden.