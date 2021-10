Unicef: “Zelfdoding op één na belangrijkste doodsoorzaak onder Europese jongeren”

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van jongeren in Europa. Dat meldt Unicef in een nieuw rapport ‘On My Mind’. Het rapport werd vrijdagochtend gepresenteerd voor de Europese Commissie in het bijzijn van koningin Mathilde.

Het rapport onderzocht de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren en de factoren die een negatieve impact hierop kunnen uitoefenen. “We moeten tijd, moeite en engagement investeren in de versterking en verbetering van onze gezondheids- en sociale stelsels om ieder kind toegang te geven tot geestelijk welzijn en een gelukkige jeugd”, zei koningin Mathilde bij de presentatie van het rapport.

Bijna 19 procent van de jongens in Europa tussen 15 en 19 jaar heeft te kampen met geestelijke gezondheidsproblemen. Bij de meisjes komt dit op 16 procent, net zoals het Belgische gemiddelde voor zowel jongens als meisjes. In de leeftijdscategorie van 10 tot 19 jaar, hebben maar liefst negen miljoen jongeren een psychische aandoening.

Vooral de zelfdodingscijfers zijn zorgwekkend. Zelfdoding is de tweede belangrijkste doodsoorzaak onder Europese jongeren. Jaarlijks stappen 1.200 kinderen en jongeren tussen 10 en 19 jaar in Europa uit het leven. Dat cijfer komt neer op drie adolescenten per dag die zich van het leven beroven.

De conferentie vond online plaats. De koningin ging in gesprek met deskundigen, beleidsmakers maar ook met kinderen en jongeren uit België, Ierland en Spanje over (hun) mentale gezondheid. “Dit verslag komt op een zeer belangrijk moment voor kinderen en jongeren. Investeer nu in ons, voor het te laat is. Laat ons niet de verloren coronageneratie zijn”, vraagt de 17-jarige Erika uit Ierland.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.