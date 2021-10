OPROEP. Het klassieke studieadvies wankelt. Legde jij het - met succes - naast je neer?

Het Genkse Atlascollege gebruikt sinds kort big data om hun leerlingen beter studieadvies te geven. Uit een analyse bleek dat het advies van de klassenraad niet optimaal was.

Lees ook: Genkse school voorspelt met ‘big data’ wie kan slagen en wie zorgleerling wordt

Op het einde van het schooljaar krijgen leerlingen niet alleen een attest, maar vaak ook een studieadvies. Zo kan een scholier bijvoorbeeld ondanks een A-attest toch aangeraden worden om niet voor bepaalde richtingen te kiezen. Die vrijblijvende raad wordt geformuleerd door de klassenraad. Maar uit een analyse van het Genkse Atlascollege bleek dat die aanpak niet optimaal was. Wat bleek? Leerlingen die het advies niet volgden, behaalden even goede resultaten als diegene die het advies wel volgden.

OPROEP: Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar mensen die kort of lang geleden met succes een studieadvies naast zich neergelegd hebben. Kreeg jij ooit te horen dat je beter niet koos voor richting X en deed je het toch, waarna je ieders ongelijk bewees? Laat het ons hier weten.