Opschudding in ‘K2 zoekt K3’ na boodschap van jury tijdens bootcamp: “Oh my God, ik ga zo wenen”

Slecht nieuws voor de kandidaten van K2 zoekt K3, want tijdens de laatste bootcamp van komende zaterdag krijgen de deelnemers geen leuk nieuws te horen. Niet Ingeborg of Natalia brengt de moeilijke boodschap, maar wel de Nederlandse zanger en presentator Gordon. Zijn woorden zorgen weer voor opschudding.

Nadat de vijftien jongens en meisjes de audities hebben overleefd, mogen ze samen op bootcamp. Daar krijgen de kandidaten in primeur onder andere de nieuwste single van K3 te horen. Die zal één van hen samen met Marthe mogen inzingen.

Maar al snel volgt de domper op de feestvreugde, want het gevaar voor eliminatie loert alweer om de hoek. Wanneer de kandidaten zich opmaken om samen naar een K3-show te gaan kijken, volgt de onverbiddelijke boodschap van de jury.

“Niemand is zeker”

“We komen nog even de ambetanterik uithangen. Want de komende drie dagen is niemand zeker van zijn plek in de studioshows. Niemand”, zegt Natalia.

“Voor een aantal van jullie wordt het einde van de bootcamp ook het einde van K2 zoekt K3”, luiden de dramatische woorden van Gordon.

De reacties van de kandidaten spreken boekdelen. “Dit is de eerste onverwachte wending van het programma”, reageert Babette. “Daar schrik je dan wel van.” Jemaima is dan weer zo in shock dat ze aan de grond genageld staat.

En dan moet het echte werk nog komen. De kandidaten moeten de zang en choreografie voor de nieuwe single in sneltempo onder de knie krijgen. Bij sommigen lopen de zenuwen dan ook bijzonder hoog op. Vooral wanneer blijkt dat de kandidaten nog een ‘toonmoment’ voor de boeg hebben en een exclusief optreden moeten geven voor hun familie en vrienden.