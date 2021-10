Boekhouders krijgen uitstel voor indienen belastingaangifte

Boekhouders en accountants krijgen 2,5 weken extra om de belastingaangifte voor hun klanten in te vullen. Dat bevestigt het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) vrijdag na een bericht in De Tijd. Volgens de krant hadden de boekhouders alarm geslagen over de impact van de coronapandemie, de overstromingen en de haperende digitale applicaties.