ROYALS. De geheime tunnel vanuit Buckingham Palace en mogelijk scheiding op til in Monaco

Dat Kate Middleton en Meghan Markle geen hartsvriendinnen zijn, is niet nieuw, maar lifestyleblad Cosmopolitan weet nu ook beter hoe dat komt. Daarvoor baseren ze zich op het verhaal van biograaf Andrew Morton, die Meghan: a Hollywood princess schreef. Volgens de man had Kate Middleton op het moment dat Meghan in de familie kwam geen energie om te investeren in de vriendschap omdat haar derde, moeilijke zwangerschap die helemaal opslorpte. De hertogin van Cambridge focuste zich bijgevolg volledig op haar eigen welzijn. De beelden van de twee ‘vriendinnen’ op Wimbledon in 2018 geven volgens Morton dan ook een vertekend beeld omdat we daarop vooral twee vrouwen zien die elkaar nog volop leerden kennen.

Een nieuwe kans om wel een band te krijgen zit er niet meteen aan te komen, want volgens koninklijke bronnen komen prins Harry en Meghan Markle niet gauw richting Groot-Brittannië. De voorbije weken werd er wel druk over gespeculeerd omdat ze hun dochtertje Lilibet in Windsor Castle zouden laten dopen. Dat gerucht wordt nu ontkracht in The Telegraph. Hun dochter zou gedoopt worden in de episcopaalse kerk, een gematigd protestantse, anglicaans-christelijke kerk in de Verenigde Staten. Veel fans van het Britse koningshuis vragen zich nu vooral al wanneer de kleine Lilibet de Queen, naar wie ze is vernoemd, persoonlijk zal ontmoeten.

Als koningin Elizabeth het uitstellen van die eerste ontmoeting niet aankan, kan ze alvast een borreltje achteroverslaan in haar favoriete bar in Londen. Dat is Dukes Bar van het St. James’s Palace. En niemand die het zal merken dat ze ernaartoe gaat. Volgens Jack Brooksbank in The Sun, de man van prinses Eugenie, loopt er vanuit Buckingham Palace immers een geheime tunnel naar de bar. Wat ze ter plekke graag bestelt, geeft hij niet mee, al is de kans groot dat er een martini in haar glas belandt. De bar serveert volgens The New York Times namelijk legendarische martini’s. De beste ter wereld, zelfs.

De Amerikaanse actrice Kristen Stewart vertolkt in Spencer de rol van wijlen prinses Diana en heeft van één ding spijt, namelijk dat ze nog geen kinderen heeft. Dat had haar naar eigen zeggen nog meer feeling met de rol bezorgd. “Ik ben zelf nog geen mama. Dat is het enig deel waarover ik me tijdens de vertolking onzeker voelde”, aldus de 31-jarige ster in The Daily Mail. Stewart bracht tijdens de opnames wel extra tijd door met de acteurs die haar zonen speelden (Jack Nielsen als prins William en Freddie Spry als prins Harry) om de band authentiek te doen overkomen. Dat had een grote impact op de actrice, die gelooft dat de prinses zich onschendbaar voelde in het gezelschap van haar twee zonen.

Het Duitse blad Bild is dan weer de aanleiding voor gespeculeer over het Monegaskische vorstendom. De omstreden Ernst August, de derde echtgenoot van prinses Caroline, zou sinds deze zomer een nieuwe vlam hebben: de Spaanse kunstenares Claudia Stilianopoulos (48). Klein, niet onbelangrijk detail: hij is nog steeds getrouwd met prinses Caroline. Het ‘koppel’, dat met prinses Alexandra een dochter heeft, leeft echter al niet meer samen sinds 2009. Nu rijst de vraag meer dan ooit of de twee eindelijk de knoop zullen doorhakken en officieel gaan scheiden.

De Britse prins William heeft donderdag kritiek geuit op ondernemers – als Elon Musk, Richard Branson en Jeff Bezos – die zich op ruimtetoerisme storten. “Het zou beter zijn mochten ze zich concentreren op het redden van deze planeet”, zo stelt William in een interview met de Britse openbare omroep BBC. “Sommige van de grootste breinen in de wereld zouden moeten proberen om deze planeet te herstellen, in plaats van te proberen om de volgende plek te vinden om te gaan wonen”, zegt de 39-jarige prins. De kritiek komt er na de ruimtereis van Star trek-acteur William Shatner, die met 90 jaar de oudste mens ooit in de ruimte is geworden.