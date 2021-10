Methodeschool Het Kompas steunt Fighters Against Cancer

Elk schooljaar stelt het kabinet sociale zaken een aantal goede doelen voor waaruit de rest van de school kan kiezen. Er werd dit schooljaar massaal gestemd voor Fighters Against Cancer. Fighters Against Cancer investeert dit jaar mee in de bouw van een buitenpaviljoen waar oncopatiënten en langdurig zieken hun huisdier kunnen ontmoeten dat gebouwd zal worden aan het Sint-Trudoziekenhuis.De voorzitter van Fighters Against Cancer, Bert Vanmechelen, en de oncopsycholoog Nele Kerkhofs brachten een bezoek aan de school om het project toe te lichten.Als bedankje kregen de leerlingen van het kabinet een t-shirt cadeau. De organisatie van Fighters en het ziekenhuis zijn zeer vereerd dat Het Kompas het hele schooljaar geld zal inzamelen voor dit project.