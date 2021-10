Mijnwerkerskleinzoon Spyridon ‘Sparta’ Mitselos (26) is klaar voor het wereldkampioenschap kickboksen

“Sinds mijn 13de ben ik al aan het kickboksen”, vertelt Spyridon Mitselos. “Mijn leven is op dit moment nogal Spartaans (lacht). Ik vecht in de A-Klasse, de hoogst mogelijke klasse in het kickboksen. Dat betekent dat ik zo’n 6 keer per week twee keer per dag train. Voor of na mijn les afhankelijk tot hoe laat ik les heb. Ik doe 's morgens aan cardio, meestal ga ik lopen. Dat doe ik op de mijnterrils van Genk waar mijn grootvader nog diep onder de grond gewerkt heeft. En dan volgt er ’s avonds nog een kracht- en conditietraining of een kickbokstraining bij Muay-Thai in Genk. Dat moet wel, want ik ga in Duitsland voor niets anders dan de wereldtitel. Mijn tegenstander is Matthew Daalman. Een talentvolle kickbokser uit Nederland. Als ik deze wedstrijd win ben ik bantamweight wereldkampioen onder ‘x-streme stand up rules’ (Dit is thaiboksen met ellebogen waarbij staande klemmen ook zijn toegelaten red.). Bang om gewond te raken, ben ik niet maar ik hoop altijd zo gezond mogelijk uit een wedstrijd te stappen natuurlijk. Gezondheid blijft het allerbelangrijkste.”Sparta“Of ik al een bijnaam heb zoals Italian Stallion of Muscles from Brussels? (lacht)”, gaat Mitselos verder. “Niet echt. Maar alhoewel, onlangs noemde mijn trainer mij ‘Sparta’ dus wie weet hè. Werfleider of kickbokser? Beide, mijn doel is om beide te kunnen combineren. Als je goed plant, dan is dat zeker mogelijk.”Noord-Zuidverbinding“Op welke werf zou ik in de toekomst willen staan?”, gaat graduaatstudent Werforganisatie Spyridon verder. “De werken aan de Noord-Zuidverbinding zouden een droomwerf zijn. Vooral de twee tunnels die onder de Grote Baan lopen zouden heel leerrijk zijn om te zien.”