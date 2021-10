Mentaal welbevinden is een belangrijk thema voor Hogeschool PXL

"Aandacht voor mentaal welzijn zit verankerd in ons PXL-DNA", zegt Heidi Croes (adjunct algemeen directeur en Directeur Onderwijs en Studentenbeleid). Hogeschool PXL zet al jaren in om mentaal welbevinden, met haar Student Support Model als uitgangspunt. "Deze begeleiding is er in de eerste plaats dagdagelijks binnen de opleiding, maar kan ook gaan naar gespecialiseerde therapeutische ondersteuning bij onze preferentiële partner Praktijk Perspectief (Hasselt). Vanaf dit academiejaar betaalt Hogeschool PXL, buiten de gratis therapie via deze preferentiële partner, de eerste 10 sessies volledig terug wanneer een student nood heeft aan psychische begeleiding," vult Romina Bijnens (diensthoofd studentenvoorzieningen) aan. "Het was fijn om te zien dat een heel aantal van de beleidsaanbevelingen van de VVS al opgenomen zijn in onze huidige werking. Dat geeft ons wat bevestiging dat onze werking aansluit bij de noden van onze studenten." Al jaren staat er een heel team van studentenbegeleiders klaar om studenten te ondersteunen. Dit multidisciplinaire team ondersteunt zowel op vlak van mentaal welbevinden, studiebegeleiding, financiële drempels, enzovoort. "Intussen is er al heel wat expertise in huis, maar we blijven via vorming en intervisie dagelijks streven naar een verdere verankering en uitbreiding van deze expertise", vertelt Sofie Leekens (coördinator studentenondersteuning, zorg en diversiteit). Onlangs kregen de hogeronderwijsinstellingen middelen van minister Vandenbroucke om extra in te zetten op groepssessies. Hogeschool PXL werkte samen met de Herstelacademie en kon zo een begeleidingsaanbod (in groep) doen rond de terugkeer naar de hogeschool in het 'nieuwe normaal'. Daarnaast stelde zij een welzijnscoach voor studenten aan die doorheen het academiejaar het reeds bestaande groepsaanbod uitbreidt met groepssessies rond veerkracht en korte trainingen rond faalangst, assertiviteit, enzovoort. "Ook bij onze lectoren gaan we de expertise rond mentaal welzijn en vroegdetectie verder uitbreiden", zegt Heidi Croes. "Zij zijn onze eerste voelsprieten op de klasvloer. En in de corona-periode hebben we heel sterk gevoeld hoe belangrijk hun contact met de studenten is. In het verleden werden er al studiedagen voor lectoren georganiseerd rond mentaal welzijn, maar ook in onze nieuwe beleidsperiode willen we onze lectoren verder opleiden tot gatekeepers die snel signalen kunnen oppikken en gepast kunnen doorverwijzen."