Full house op de derde nacht van de leraar

Marc Hermans, departementshoofd van PXL-Education, legt uit: “Area-V van Versuz in Hasselt was volledig uitverkocht en om stipt 19 uur gingen de deuren open. Even later werden de eerste danspasjes gezet op de tonen van Boudewijn Martens van school VBS-Nieuwland in Borgloon. Aansluitend was het al gezellig druk voor de set van Arjan De Ruyter van Campus HAST in Hasselt. De collega’s van Tom Delsaer van IKSO in Hoeselt namen de laatste vrije plaatsen in op de dansvloer alvorens DJ The Bobmeister uit Bree aan de hoofdact begon.”“Dag in dag uit zetten schoolteams zich in voor hun leerlingen, voor hun school, voor de kwaliteit van ons onderwijs. Omdat wij vinden dat leerkrachten en directies niet altijd de waardering krijgen die ze verdienen, legden we hen op deze manier extra in de watten”, besluit Hermans.