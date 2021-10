Gemeentebestuur looft onthaalouders

Van 11 tot 17 oktober 2021 wordt de week van de onthaalouders en de kinderopvang gevierd. Een uitgelezen moment vond het Bocholter gemeentebestuur om alle onthaalouders van Bocholt in de bloemetjes te zetten. Dat deden ze op woensdag 12 oktober met een kleine traktatie in koffiebar ‘De Mok’.

16 van de 18 Bocholter onthaalouders gingen in op de uitnodiging van het bestuur. Ook het schepencollege zelf was bijna voltallig aanwezig. Het werd een gezellig en interessante samenkomst, waarbij beide partijen veel opstaken. Het college vond het ook een leerrijke ervaringsuitwisseling. In een open gesprek vertelden de onthaalouders hun noden en grieven. Het college nam alle opmerkingen ter harte en zal bekijken waar er meer ondersteuning mogelijk kan zijn. Er was een geschenkje voor alle onthaalouders: een knuffelolifantje, een beachtennisset voor de onthaalkindjes en een mooie warmhoudbeker voor de onthaalouders. “Dan blijft hun koffie toch warm wanneer ze zich van hun onthaaltaken moeten kwijten”, aldus burgemeester Stijn Van Baelen.