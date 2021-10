Veerpont bij Meeswijk vanaf maandag opnieuw minstens drie weken uit de vaart

MAASMECHELEN/DILSEN-STOKKEM

De veerpont tussen Meeswijk en Berg-aan-de-Maas zal vanaf maandag 18 oktober opnieuw voor minstens drie weken uit de vaart genomen worden. Reden is dat tijdens de Maasoverstroming van juli in de vaargeul van de pont een hoeveelheid grind is weggespoeld. Daardoor is op de bodem van de Maas een diep gat geslagen. “Om de dijken stabiel te houden moet dit gat in de bedding van de Maas opgevuld worden en moet de pont tot 19 november aan de ketting,” aldus Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) van mobiliteit.