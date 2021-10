Weggebruikers kunnen verkeerskennis opnieuw testen via ‘De Grote Verkeersquiz’

Vrijdag start een nieuwe editie van “De Grote Verkeersquiz”. Een maand lang kunnen weggebruikers op een speelse manier hun verkeerskennis testen. “De verkeersregels evolueren jaar na jaar. De juiste regels kennen én ze kunnen toepassen is een van de voorwaarden om je veilig in het verkeer te begeven”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

Is hoestsiroop gevaarlijk als je met de auto rijdt? Hoe zit het met speedpedelecs in een fietsstraat? En mag je vlak achter een zebrapad op de rijbaan parkeren? Het zijn enkele van de thema’s die aan bod komen in de nieuwe editie van De Grote Verkeersquiz, de online wedstrijd op initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in samenwerking met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid en het Waalse verkeersveiligheidsagentschap AWSR.

Afgelopen jaar werd de verkeersquiz in totaal meer dan 412.000 keer gespeeld. In 226.007 gevallen (55 procent) behaalden de deelnemers een score van minstens 7 op 10. Vragen over basisregels en verkeersveilig gedrag werden het vaakst correct beantwoord, maar sommige recente verkeersregels bleken veel minder goed gekend.

“Het verhogen van de kennis van de verkeersregels via de verticale leerlijn is één van de 37 maatregelen uit het nieuwe verkeersveiligheidsplan”, aldus minister Lydia Peeters. “Dit is zeker het geval in het licht van de snelle wijzigingen in ons straatbeeld, nieuwe vervoerswijzen die ontstaan en nieuwe vervoersontwikkelingen. We denken hierbij aan de opkomst van de speedpedelec, bakfiets of elektrische step, en de aanleg van fietssnelwegen of fietszones. Het toont aan dat een initiatief als De Grote Verkeersquiz nuttig blijft om de kennis van de verkeersregels op te frissen - des te meer omdat de regels ieder jaar evolueren.”

Deelnemen aan De Grote Verkeersquiz kan vanaf vandaag tot en met 15 november op degroteverkeersquiz.be. Je krijgt in totaal tien meerkeuzevragen te beantwoorden, per correct antwoord krijg je een punt. Wie minstens 7 op 10 haalt, maakt kans op een elektrische fiets of één van de meer dan 250 andere prijzen. Meer dan 300 bedrijven hebben zich intussen ook al ingeschreven.