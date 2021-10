Nieuw-Zeeland zet nationale tovenaar na 23 jaar op straat: “Maar ik ga de bureaucraten niet vervloeken”

Na 23 jaar komt er een einde aan een tijdperk in Nieuw-Zeeland: het land heeft haar nationale tovenaar ontslagen. “Het zijn jaloerse, saaie, oude bureaucraten”, klonk het bij de man in kwestie. Gelukkig: toch wil de tovenaar de bureaucraten in kwestie niet vervloeken. Oef.

‘The Wizard’ (‘De Tovenaar’) – echte naam: Ian Brackenbury Channell – kreeg de afgelopen twee decennia jaarlijks ongeveer 14.000 euro van het stadsbestuur van Christchurch om de stad te promoten “door daden van tovenarij en andere soortgelijke diensten”.

De 88-jarige Channell, van origine een Engelsman, was de afgelopen halve eeuw een beroemdheid in Nieuw-Zeeland. Na zijn aankomst in het land in 1976 bouwde hij al snel een reputatie op met voorstellingen op straat. Met succes: toen het stadsbestuur hem probeerde weg te werken, kreeg hij massaal publieke steun.

In 1990 vroeg toenmalig premier Mike Moore hem dan ook of hij ‘nationale tovenaar’ wilde worden. “Het baart me zorgen dat uw toverkunsten niet onze hele natie diensten”, aldus Moore in een officieel schrijven. “Daarom stel ik voor dat u overweegt Wizard of New Zealand te worden. Er zijn ongetwijfeld zaken als toverspreuken, zegeningen, vervloekingen, en andere bovennatuurlijke zaken die buiten de competentie van gewone eerste ministers vallen”, klonk het droog. In de daaropvolgende jaren verzorgde Channell voorstellingen doorheen het land. Zo deed hij regendansen doorheen Nieuw-Zeeland en Australië tijdens droogtes.

Niet onbesproken

Channell was wel niet onbesproken, met name door enkele controversiële uitspraken over vrouwen. “Ik plaag ze graag door te zeggen dat ze vals zijn, en dat ze domme mannen misbruiken”, zei de man eerder dit jaar tijdens een televisie-interview. Of ook nog: “Ik hou van vrouwen, ik heb er nog nooit één geslagen. Je mag een vrouw nooit slaan, want ze krijgen te makkelijk blauwe plekken. En dan gaan ze klagen bij de buren en hun vrienden. En dan zit je in de problemen.”

Het is niet duidelijk of het stadsbestuur van Christchurch daarom besliste om de ‘nationale tovenaar’ van de loonlijst te schrappen. Volgens een woordvoerder was het “een moeilijke beslissing”, maar zal Channell “altijd een deel zijn van onze geschiedenis”.

“Het zijn saaie oude bureaucraten die jaloers zijn ”

Channell liet in een reactie weten dat hij ontslagen werd omdat hij “de sfeer van de stad niet meer aanvoelde”, en omdat hij “een provocateur” is. “Het zijn saaie oude bureaucraten die jaloers zijn omdat niemand van hen houdt maar wel van mij.”

Het nieuws over het ontslag van Channell deed inmiddels wel wat beroering ontstaan op sociale media in Nieuw-Zeeland, tot groot jolijt van de Grote Tovenaar zelve. “Nu is iedereen boos op hen. Ze hebben in een wespennest gepord, het is hilarisch. De volgende maanden gaan heel leuk worden”, klonk het.

Toch wil de man het stadsbestuur niet vervloeken, zei hij. “Ik geef liever zegeningen. Ik bezorg kinderen mooie dromen, alle mensen een goede gezondheid, en ik hoop dat de bureaucraten menselijker worden”, besloot Channell, die al liet weten dat hij niet zou stoppen met optreden in de straten van Christchurch.