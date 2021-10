Lommel

Wolvenexperts uit België en de buurlanden zitten samen aan tafel om kennis over de wolf uit te wisselen. Want de predator is helemaal terug van weggeweest. “De informatie die experten uit andere landen uitwisselen, kunnen we misschien toepassen in ons wolvenbeleid. Maar die beslissing worden pas later genomen”, zegt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van ANB.