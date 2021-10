Ook Xavier Malisse (gestopt in 2013) maakt comeback in het tennis: “Hij zal zich zeker willen bewijzen”

Sinds enkele maanden behoort Malisse tot de trainersstaf van de 24-jarige Zuid-Afrikaan, dit jaar nog kwartfinalist op de US Open.

“We zijn blij dat we Xavier hebben kunnen strikken voor ons toernooi met een wildcard”, verklaart toernooidirecteur Dick Norman. “En hij treedt met ambitie aan. Hij zal zich zeker willen bewijzen aan de zijde van zijn pupil. Dit zal voor extra vonken zorgen. We zijn ervan overtuigd dat dit het toernooi extra cachet zal geven. De ticketverkoop loopt al als een trein en we zijn ervan overtuigd dat dit nog heel wat extra tennisfans naar de Lotto Arena zal lokken om deze Belgische tennislegende nogmaals aan het werk te zien.”

Malisse, die eind 2013 zijn racket aan de haak hing, veroverde in zijn carrière negen ATP-titels in het dubbelspel, waaronder Roland Garros in 2004 aan de zijde van Olivier Rochus. In het enkelspel behaalde hij in 2002 de halve finales van Wimbledon en won hij drie ATP-toernooien.