Een jaar na hun huwelijk zijn Candice en Marijn uit ‘Blind getrouwd’ klaar voor nieuwe stap: “Wij gaan samenwonen!”

Marijn Lenaerts (36) en Candice Martens (32) uit het VTM-programma Blind getrouwd hebben een serieuze knoop doorgehakt. Want na maanden twijfelen over waar ze samen hun leven willen doorbrengen, hebben ze op Instagram aangekondigd dat ze gaan samenwonen. Waar dat uiteindelijk zal zijn, houdt het koppel nog eventjes geheim.

Beter laat dan nooit, klinkt het motto. Dat zal het koppel misschien ook wel gedacht hebben toen ze het nieuws donderdag met de wereld deelden. Want het is intussen al een jaar geleden dat Candice en Marijn in het huwelijksbootje stapten, maar nu pas hebben ze besloten om samen te gaan wonen. “We hebben fantastisch nieuws !! The moment has come! WIJ GAAN SAMENWONEN”, schrijft Candice op Instagram bij een foto waar het koppel tussen de verhuisdozen te zien is. Over de plek waar ze naartoe verhuizen, wil het koppel nog niets kwijt.

Maar daar zullen ze zonder twijfel intens over hebben nagedacht, dat was namelijk een van de redenen waarom het zo lang geduurd heeft voor ze de knoop konden doorhakken. Candice woonde tot nu toe namelijk in Beveren, Marijn in Binkom. Daartussen zit bijna 100 kilometer, niet gemakkelijk om een nieuwe woonplaats te kiezen zonder dat één iemand iets moet achterlaten.

Een twistpunt vormde dat samenwonen naar eigen zeggen nooit. “We hebben dat naast ons neergelegd. Candice komt vaak bij mij, in het weekend. Omdat ik een allegaartje aan dieren heb lopen en werk heb in tuin en weide. En tijdens de week rijd ik ’ns tot bij haar. Dan gaan we langs bij haar vrienden of familie. We leggen onszelf daarover geen druk op en zien wel hoe alles in de plooi valt”, vertelde Marijn nog in mei.

