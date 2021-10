Grigor Dimitrov presenteert de wereld de “volley van het jaar” en maakt nieuwe comeback op Indian Wells

In de achtste finales had Dimitrov al het Russische eerste reekshoofd Daniil Medvedev (ATP 2) uitgeschakeld na een comeback.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Om door te stoten naar de finale, moet Dimitrov op het hardcourt in Californië voorbij Cameron Norrie (ATP 26). De Brit was in zijn kwartfinale veel te sterk voor de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 15): 6-0, 6-2.

In de andere kwartfinales van het BNP Paribas Open, ook wel het “vijfde grandslam” genoemd, speelt de Duitser Alexander Zverev (ATP 4) vrijdag tegen de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 39) en staat de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 3) tegenover de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 36).