Brugge neemt extra veiligheidsmaatregelen voor Europese clash met Manchester City: “Geen zwaar bier promoten”

In het Jan Breydelstadion in Brugge vindt op dinsdag 19 oktober de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester City plaats. Omdat heel wat Britse supporters de oversteek zullen maken, neemt de stad opnieuw enkele veiligheidsmaatregelen. In het stadion zijn ongeveer 1.500 plaatsen gereserveerd voor bezoekende supporters.

“Door de verregaande coronamaatregelen en administratieve regels die nog steeds gelden in het Verenigd Koninkrijk, valt te verwachten dat de meeste supporters pas op de dag van de wedstrijd in Brugge zullen aankomen. De eerste match in de Champions League-competitie tegen PSG verliep zonder problemen en dat hopen we ook voor deze wedstrijd”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Voor de wedstrijd geldt er geen combiregeling. De Britse supporters maken dus zelf de verplaatsing. “Britse voetbalfans staan ervoor gekend om duidelijk aanwezig te zijn in het straatbeeld. Aan de horeca-uitbaters wordt alvast gevraagd om het drinken van sterke dranken of zware bieren niet te promoten.”

© BELGA

Geen glazen

Verder mogen drank- en eetgelegenheden en handelszaken in een straal van 1 kilometer van het stadion geen drank in glazen serveren. Die regel geldt vanaf dinsdag 19 oktober om 13 uur tot woensdag 20 oktober tot 7 uur. Dezelfde regel geldt voor de Eiermarkt, de Kuipersstraat, de Burg en de Philipstockstraat.

In die periode is het ook verboden om in het bezit te zijn van pyrotechnische middelen in de omgeving van het treinstation, de Brugse binnenstad en op het grondgebied van de deelgemeenten St.-Andries en St.-Michiels.

Na de wedstrijd vertrekt het grootste deel van de fans met de supportersbus of met eigen voertuig terug naar het Verenigd Koninkrijk. Een deel van de Britse aanhang zal wellicht ook de nacht doorbrengen in Brugge, waardoor er ook ‘s avonds nog wat supportersactiviteit in de stad kan zijn. Daarom blijft de politie van Brugge alvast extra waakzaam.