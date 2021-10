KU Leuven telt hoogste aantal studenten ooit

Het aantal internationale studenten ligt dit jaar 16,76 procent hoger dan vorig jaar. Er is al meerdere jaren een stijging in het aantal internationale studenten. In 2020-2021 vlakte die stijging wat af maar dit jaar volgen de cijfers opnieuw de trend van voor de coronapandemie. Ruim één op de zes studenten is een internationale student.

“De ambitie om van onze universiteit een first choice university te maken, wordt stilaan gerealiseerd”, zegt rector Luc Sels. “Buitenlandse studenten die voor een internationaal avontuur kiezen, denken duidelijk ook aan KU Leuven.”

In totaal zullen bijna tienduizend bachelorstudenten (9.049) hun opleiding aan de KU Leuven volgen. Dat is 1,59 procent meer dan vorig jaar. Het aantal zij-instromers, studenten die al een diploma op zak hebben en voor hun masteropleiding naar de Leuvense universiteit trekken, kent een erg sterke stijging: het zijn er 17,89 procent meer in vergelijking met vorig jaar.

Een aantal studierichtingen zit duidelijk in de lift. De bacheloropleidingen architectuur en interieurarchitectuur winnen sterk aan populariteit: er zijn dit jaar 26 procent meer studenten ingeschreven dan vorig jaar. Naast architectuur zijn ook de opleidingen criminologie (+25 procent), politieke wetenschappen en sociologie (+16 procent), rechten op de campus Leuven (+31 procent) en kinesitherapie (+27 procent) erg in trek bij nieuwe studenten.