Aantal coronabesmettingen, ziekenhuisopnames én overlijdens blijft stijgen

Het aantal coronabesmettingen blijft verder toenemen. In de week tot en met 11 oktober waren er dagelijks gemiddeld 2,277 infecties, een stijging met 19 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode, zo blijkt vrijdagochtend uit voorlopige cijfers van gezondheidsdienst Sciensano. De positiviteitsratio stijgt tot 5,3 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met vijf procent. In de periode van 8 tot en met 14 oktober waren er dagelijks gemiddeld 60,4 opnames. Er liggen momenteel 790 patiënten in het ziekenhuis, onder wie 192 op intensieve zorg. Daar is er wel een daling met 2 procent.

Ook het aantal sterfgevallen blijft verder toenemen. Covid-19 maakte in de week tot en met 11 oktober 10,7 slachtoffers, een stijging met 47 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode. Sinds het begin van de pandemie zijn al 25.732 mensen overleden.

Het reproductiegetal ligt op 1,06 procent. Een cijfer boven 1 betekent dat de epidemie aan kracht wint.