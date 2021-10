Proces over moord op Italiaanse student in Egypte voor onbepaalde tijd opgeschort: “Maar we geven niet op”

In Rome is het proces tegen vier Egyptische veiligheidsagenten die beschuldigd worden van de moord op de Italiaanse student Giulio Regeni in 2016 na de openingszitting meteen voor onbepaalde duur opgeschort.

De 28-jarige student Giulio Regeni werd in januari 2016 door onbekenden ontvoerd in Caïro. Hij deed er onderzoek naar vakbonden, een bijzonder gevoelig thema in Egypte. Zijn verminkte lichaam werd enkele dagen later teruggevonden in een buitenwijk van de hoofdstad. Zijn dood leidde tot grote verontwaardiging in Italië en zette de diplomatieke relaties tussen beide landen onder hoogspanning.

Het Italiaanse proces ging donderdag van start in de rechtbank in de gevangenis van Rebibbia, maar de rechter moest meteen vaststellen dat het onmogelijk was om te vervolgen: de vier beschuldigden, leden van de Egyptische staatsveiligheid, moeten officieel op de hoogte worden gebracht van de procedure.

Egypte, dat de aantijgingen verwerpt, weigert hun contactgegevens door te spelen aan het Italiaanse gerecht. Het gerecht kan dus niet bewijzen dat de officiers zich vrijwillig onttrekken aan hun plicht om ter plaatse te zijn. Bij een voorbereidende hoorzitting in mei had een magistraat nochtans geoordeeld dat de mediaheisa rond de affaire volstond om aan te nemen dat de vier op de hoogte waren.

“Dit is een tegenslag, maar we geven niet op”, reageerde de advocate van de familie van Regini nadat ze te horen had gekregen dat het proces sine die wordt opgeschort. Ter ondersteuning van de familie heeft de regering van premier zich burgerlijke partij gesteld.

Ook in Egypte heeft de familie nog geen gerechtigheid gevonden. Vorig jaar had de openbare aanklager er meegedeeld dat hij de betrokken agenten niet zou vervolgen omdat onbekend zou zijn wie achter de moord op de student zit.