Verplichte coronapas voor 23 miljoen werkende Italianen

In Italië wordt vanaf vrijdag de coronapas verplicht op de werkvloer. Zowel in de openbare als de private sector moeten de werkenden kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn, een negatieve coronatest hebben afgelegd of hersteld zijn na een besmetting.

Ongeveer 23 miljoen mensen worden gevat door de nieuwe regel, die besmettingen op kantoor of in de fabriek en collectieve quarantaines moet vermijden. “Voor bedrijven en werknemers verhoogt de pas de veiligheid op de werkvloer en wordt de productie gegarandeerd”, zo begroette vicevoorzitter Maurizio Stirpe van de werkgeversorganisatie Confindustria de maatregel.

Niet iedereen is echter tevreden met de maatregel. Vorig weekend kwamen in Rome enkele duizenden mensen op straat om te protesteren tegen de invoering van de verplichting. De demonstratie, die ook werd bijgewoond door extreemrechtse groeperingen, werd ontsierd door schermutselingen met de politie.

Ook vrijdag vindt er opnieuw een demonstratie plaats in Rome. Arbeiders in de Noord-Italiaanse stad Triëst kondigden aan dat ze de haven willen blokkeren. Ook in het goederenverkeer dreigt chaos omdat vele vrachtwagenchauffeurs uit Oost-Europese landen geen certificaat hebben. Daarom zou er voor buitenlandse truckers een tijdelijke uitzondering gemaakt worden, luidt het in mediaberichten.

Ondernemingen die hun werknemers niet controleren op het bezit van een coronapas, riskeren geldboetes tot 1.000 euro.

Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid is bijna 80 procent van de Italiaanse bevolking boven de twaalf jaar volledig gevaccineerd. Italië, het eerste Europese land dat door de epidemie getroffen werd, heeft een zware tol betaald met meer dan 130.000 coronadoden.