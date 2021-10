Ruim 2.000 getroffenen van overstromingen hebben nieuwe woning

De Waalse regering had midden augustus tien uitzonderlijke maatregelen voorgesteld om de duizenden getroffenen van de overstromingen zo snel mogelijk een fatsoenlijk onderkomen aan te bieden.

Volgens cijfers van Waals minister van Huisvesting Christophe Collignon is dat inmiddels voor meer dan 2.000 mensen gelukt. Voor 1.013 mensen gebeurde dat via een aanpassing van de regels voor toegang tot een sociale woning, voor 800 anderen dankzij de financiële noodhulp voor de gemeenten en nog eens 230 mensen vonden huisvesting via de financiële stimuli die werden aangeboden aan eigenaars van onbewoonde huizen. Sommige mensen vonden ook een woning via een uitwisselingsplatform of dankzij de stimuli voor eigenaars van gîtes of Airbnb.