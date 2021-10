Verdachte opgepakt na vondst van onthoofde vrouw in zuid-Frankrijk

Het lichaam van de vrouw werd gevonden in deze woning in Agde. — © AFP

De Franse politie heeft donderdagavond een 51-jarige verdachte opgepakt in verband met de vondst van een onthoofde vrouw in de kustplaats Agde. Dat is vernomen bij het parket van Béziers.

“Het gaat om een 51-jarige man die het slachtoffer kende”, zo deelde procureur Raphaël Balland mee. De man is in hechtenis genomen. Er zijn volgens de procureur elementen die doen vermoeden dat er sprake is van voorbedachte rade.

Donderdagavond berichtte de zender France Info dat de verdachte bij het slachtoffer regelmatig klusjes verrichtte. De zender BFMTV meldde dan weer dat de verdachte een bankkaart van de vrouw ontvreemd zou hebben en 1.000 euro zou hebben afgehaald.

Het lichaam van een 77-jarige vrouw werd woensdagavond onthoofd gevonden in haar huis in Agde. Agenten gingen woensdagavond rond 22.00 uur langs bij het huis van de vrouw, nadat haar zoon de politie had ingeschakeld omdat hij niets van haar had gehoord.