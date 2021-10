Amerikaanse miljonair Robert Durst veroordeeld tot levenslang voor moord op vriendin

Een rechtbank in Los Angeles heeft de Amerikaanse miljonair Robert Durst veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op een vriendin in 2000.

Dat de 78-jarige Durst voor de rest van zijn leven achter de tralies zou belanden, was vorige maand al duidelijk. Toen oordeelde een volksjury de vastgoedmiljonair schuldig aan de moord op zijn vriendin Susan Berman. Hij schoot haar dood met een kogel in haar hoofd.

Berman stond op het punt een getuigenis af te leveren over de verdwijning van Kathleen McCormack, de eerste vrouw van Durst. Hoewel hij hiervoor nooit werd vervolgd, is Durst wel een verdachte in deze onopgeloste verdwijningszaak uit 1982.

Het proces heeft vijf maanden in beslag genomen. Durst was in 2015 gearresteerd op verdenking van de moord op Berman. Dat gebeurde net voor de de laatste aflevering van de zesdelige HBO-documentairereeks “The Jinx: The Life And Deaths Of Robert Durst” zou worden uitgezonden. In de reeks zou Durst zich hebben versproken toen hij dacht dat de microfoons waren uitgeschakeld.