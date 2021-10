Bart De Pauw gaat resoluut voor vrijspraak en kiest frontale aanval: vrouwen een voor een onderuit geschoffeld

Maaike? “Ze liegt.” Ella-June? “Een fatale sms, meer niet.” Lize? “Wederzijds flirten.” Ellen? “Actief geronseld en dus geen slachtoffer.” Dymphne? “Nooit een affaire.” Helena? “Stuurde altijd terug.” Jenka? “Leugenachtige verklaringen.” Liesa? “Gekwetst, maar nooit gestalkt.” Bart De Pauw (53) bood donderdag in tranen zijn excuses aan voor zijn “foutief” gedrag, dat hij een (serie)stalker is, ontkende hij fel. De hele dag was één langgerekte tegenaanval op álle vrouwen. “Er is met belastinggeld een dossier gefabriceerd.”ah