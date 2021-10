Minister Ben Weyts (N-VA) heeft de knoop doorgehakt over de 112 miljoen euro besparingen in het onderwijs. De grootste winst haalt hij door het potje geld dat gereserveerd was tegen onder meer het lerarentekort niet uit te geven. Het veld blijft erbij dat besparen in onderwijs ongehoord is, “maar Weyts heeft wel zijn best gedaan om de besparingen zo pijnloos mogelijk te maken.”