Vivaldi-regering krijgt vertrouwen van Kamer na marathondebat

De voorbije dagen discussieerde de Kamer over de beleidsverklaring van de premier. Die gaf de grote lijnen weer van het beleid voor het komende politieke jaar, waarvoor de regering overeenstemming bereikte tijdens het voorgaande begrotingsconclaaf.

Tijdens het afsluitende themadebat benadrukten Sander Loones (N-VA) en Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) dat ze de begrotingsoefening ongeloofwaardig vinden. “Opgeblazen bedragen”, “zeepbellen” en “belastingsregering” waren maar enkele van de termen die tijdens hun respectieve tussenkomsten vielen.

Volgens staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) is met de begrotingsoefening de weg naar het budgettair herstel echter ingeslagen. Voor haar is dat herstel de manier om de staatsschuld onder controle te houden. “Als we die niet onder de knoet houden, zal de staatsschuld ons onder de knoet krijgen.” De staatssecretaris merkte nog op dat de staatsschuld voor de start van de regering richting 120 procent van het bbp ging. “Dat scenario is afgewend.”