Honoré (Deceuninck-Quick Step) onder het mes na blessure op WK in Leuven

De Deense wielrenner Mikkel Honoré van Deceuninck-Quick.Step is geopereerd aan zijn rechterpols.

De 24-jarige Honoré blesseerde zich eind september tijdens de WK-wegrit in België. Al snel werd duidelijk dat zijn seizoen voorbij was. Na bijkomend onderzoek besloot het team over te gaan tot een operatie om een beschadigd ligament te herstellen.

Volgens Deceuninck-Quick.Step zal Honoré een achttal weken een gipsverband moeten dragen. Binnen twee tot drie weken kan hij hervatten op een hometrainer.

Honoré won dit voorjaar een rit in de wielerweek Coppi & Bartali en een rit in de Ronde van het Baskenland. Eind augustus werd hij tweede in de Druivenkoers na teamgenoot Remco Evenepoel.(belga)