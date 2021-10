De 21-jarige Noorse topspits Erling Haaland scoorde in 67 wedstrijden voor Dortmund 68 keer. Fenomenale cijfers. Een van zijn succesrecepten is een fenomenale traptechniek. Voor een promotievideo voor de Bundesliga showde Haaland hoe chirurgisch precies zijn traptechniek is. Wie doet het hem na?