“Dag begint droog met veel wolken, maar rond de middag kan het regenen”

Vandaag begint de dag droog maar met veel wolken. Rond 11 uur zal een buienzone het noordwesten van Limburg bereiken en vervolgens in enkele uren tijd over onze provincie trekken.

Veel regen is er niet te verwachten, hooguit 2 tot 3 liter per vierkante meter in het noodwesten en 1 tot 2 liter in het zuidoosten van Limburg. Na 14 uur blijft het op de meeste plaatsen droog, lokaal kan er nog eens even een lichte bui opduiken. Naar de avond toe komt er stilaan meer ruimte voor opklaringen.

‘s Ochtends waait er een matige zuidwestenwind. Namiddag draait de wind naar de tegenovergestelde richting alvorens grotendeels weg te vallen.

Het wordt een vrij frisse dag met maxima rond 13°C.

Gedurende de nacht naar zaterdag wordt het onder brede opklaringen erg fris om niet te zeggen gewoonweg koud. Op heel wat plaatsen in Limburg zakt de temperatuur beneden +4°C. In landelijke valleien kan het lokaal mogelijk ook op neushoogte licht gaan vriezen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in de vallei rond de Mombeek regio Zammelen.

