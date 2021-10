FIFA zonder FIFA? Gameproducent overweegt legendarisch spel van naam te veranderen

Het is een klassieker: het voetbalspel FIFA van Electronic Arts. Maar volgens de New York Times zou er een einde kunnen komen aan die decennialange traditie, die teruggaat tot 1993.

Er zou achter de schermen duchtig gepalaverd over een verlenging van het contract tussen de internationale voetbalbond en de producent. Volgens de krant wil de FIFA het contract met EA pas verlengen als daar één miljard per cyclus van vier jaar tegenover staat, én wil de bond dat de producent minder geld genereert uit zogeheten ‘in-game’ aankopen, waarbij spelers extra betalen voor extraatjes in het spel.

Eisen die naar verluidt onaanvaardbaar zijn voor EA, dat daarom zou overwegen om de naam van het spel te veranderen. Volgens het bedrijf betekent het eventuele stopzetten van de samenwerking met de FIFA trouwens niet dat de echte namen van clubs en spelers niet meer gebruikt mogen worden: het gaat enkel om het recht op het gebruik van de Wereldbeker in het spel.